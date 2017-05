MESSINA: TERRENI INTESTATI A DEFUNTI, MAXI TRUFFA SU FONDI UE

5 maggio 2017- 15:08

Palermo, 5 mag. (AdnKronos) - Terreni agricoli affittati a defunti. O proprietari ignari della concessione dei propria appezzamenti. E' quanto hanno scoperto i finanzieri della Tenenza di Sant’Agata di Militello (Messina) nell'ambito di un'inchiesta per far luce su indebite percezioni di fondi pubblici europei nella zona dei Nebrodi. Un blitz che ha portato al sequestro di beni immobili e somme di denaro tra conti correnti e titoli per un valore complessivo di 106mila euro e alla denuncia dei titolari di due aziende agricole di Capizzi, nel Messinese. L'attenzione delle Fiamme gialle si è concentrata in particolare sui documenti di due imprese che presentavano alcune anomalie. E' stato allora che i finanzieri hanno scoperto che i contratti d’affitto di alcuni terreni contenevano dati anagrafici e firme di proprietari che risultavano completamente ignari della concessione dei propri terreni agricoli. In alcuni casi i terreni risultavano affittati a persone morte da oltre un decennio. Le istanze per le sovvenzioni erano state presentate attraverso centri di assistenza agricola di Catania e di Capizzi. I finanzieri hanno rilevato anomalie in diverse richieste di concessione di contributi pubblici, che erano state inoltrate all’Agea tra il 2007 e il 2015.