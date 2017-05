MESSINA: TERRENI INTESTATI A DEFUNTI, MAXI TRUFFA SU FONDI UE (2)

5 maggio 2017- 15:08

(AdnKronos) - Inoltre, l’analisi dei dati riportati nelle domande ha permesso di constatare che le superfici illecitamente utilizzate da una delle due aziende agricole erano pari a trenta ettari e incidevano per oltre il 35 per cento sul totale indicato in domanda, mentre nel caso della seconda ditta si estendevano su un’area di quaranta ettari. I due titolari, di anni 62 e 53 anni, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Enna, competente territorialmente, per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, reato che prevede la reclusione fino a sei anni, oltre che per falso ideologico.Successivamente, il gip di Enna, Elisabetta Mazza, ha disposto il sequestro preventivo delle somme presenti sui conti correnti, di titoli e di sei tra terreni e fabbricati, riconducibili ai titolari delle aziende agricole per un valore complessivo di 106mila euro.