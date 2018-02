MESSINA: VILLE IN ZONA DI INEDIFICABILITà ASSOLUTA, SEQUESTRI A CAPO D'ORLANDO

13 febbraio 2018- 14:32

Palermo, 13 feb. (AdnKronos) - Quattro villette abusive sono state sequestrate dalla Guardia di finanza a Capo d'Orlando, in provincia di Messina. Le Fiamme gialle hanno individuato gli immobili lungo la zona costiera sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta. In particolare, sono stati rilevati quattro lotti di terreno in località Santa Carrà, sui quali risultavano edificati altrettanti immobili costruiti in assenza delle previste concessioni edilizie e di ogni altro titolo autorizzativo finalizzato alla costruzione. Il Comune ha avviato la procedura amministrativa con cui è stato acquisito il possesso dei terreni e degli immobili, il cui valore complessivo ammonta a 654.350 euro. Sono state irrogate sanzioni amministrative nei confronti dei responsabili per un totale di 80.000 euro ed è stata informata la competente autorità giudiziaria.