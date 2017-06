MESSINA: VIOLENZA SESSUALE E RAPINA, ARRESTATO LATITANTE

26 giugno 2017- 13:28

Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - Un latitante di nazionalità indiana, Shymoon Thachery Philip, 28 anni, è stato arrestato dai carabinieri a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. L’uomo, ricercato da mesi per l’esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Roma, aveva trovato rifugio in un’abitazione della zona San Giovanni della città del Longano. Nel 2013, si è reso responsabile di violenza sessuale, rapina aggravata e lesioni ai danni di una giovane cittadina romena. Dopo la denuncia della ragazza sono scattate le indagini dei carabinieri di Roma che hanno portato all’individuazione dell’uomo. Negli ultimi mesi, dopo la sentenza di condanna, il 28enne, però, aveva fatto perdere le proprie tracce e le ricerche nella Capitale avevano dato esito negativo.Nelle ultime settimane la stazione di Barcellona Pozzo di Gotto ha condotto una complessa attività di indagine nei confronti di un uomo sospetto giunto da pochi mesi in città. Dopo numerosi servizi di osservazione e pedinamento, i carabinieri hanno accertato che si trattava del latitante e, individuata l’abitazione dove si nascondeva, ieri sera hanno fatto irruzione nell’appartamento. L’uomo, alla vista dei militari, ha tentato di sottrarsi alla cattura fuggendo dalla finestra. Una fuga terminata pochi metri dopo quando è stato bloccato da una pattuglia. Il 28enne cittadino indiano, in Italia senza fissa dimora, deve scontare la pena di 3 anni e 11 mesi di reclusione. L’arrestato è stato condotto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.