META E MORO AVANTI CON LA GARA

8 febbraio 2018- 13:09

Sanremo, 8 feb. (AdnKronos) - Il brano 'Non mi avete fatto niente' di Ermal Meta e Fabrizio Moro rimane in gara nel festival di Sanremo 2018. L'ufficio legale della Rai, dopo la verifica, ha ritenuto che sussista per il brano il requisito di novità, nonostante la similitudine di una frase con un precedente brano di uno degli autori del pezzo presentato quest'anno. La parte 'citata' non raggiunge infatti un terzo del brano, limite fissato dal regolamento per non intaccare la natura di canzone "nuova". Il parere dell'ufficio legale Rai e la conseguente decisione di mantenere Meta e Moro in gara sono stati comunicati in apertura della conferenza stampa quotidiana dell'organizzazione del festival.