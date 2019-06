4 giugno 2019- 12:03 Metalmeccanici: Federmeccanica, 'con sciopero -5% produzione giugno, non aiuta'

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "In questo contesto economico congiunturale particolarmente complesso, non aiuta la giornata di sciopero indetta per venerdì 14 giugno dalle organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm che determinerebbe, nel caso di piena adesione dei lavoratori, una perdita di produzione settoriale di poco inferiore al 5% dell’intera produzione mensile". Così Alberto Dal Poz, il presidente di Federmeccanica, in occasione della presentazione della 150° Indagine Congiunturale. "Riteniamo - ha spiegato- che, pur nel rispetto dei ruoli, oggi come non mai, sia necessario impegnarsi insieme per il perseguimento di un comune obiettivo: la crescita delle imprese e delle persone che in esse operano. Crediamo nel dialogo volto anche a formulare proposte costruttive per lo sviluppo, pur con spirito critico, nell’interesse di ogni parte e più in generale del Paese". "Noi siamo sempre pronti ed aperti a questo tipo di confronto. Il conflitto invece va nella direzione opposta" ha concluso Dal Poz.