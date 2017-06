METEO: 3BMETEO, CALDO AFRICANO IN ARRIVO, PICCO DA MARTEDì PROSSIMO

10 giugno 2017- 17:34

Milano, 10 giu. (AdnKronos) - "L'estate mette il turbo con l’arrivo di un caldo anticiclone, che ci interesserà per diversi giorni con tanto sole e temperature in costante aumento". Lo assicura Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com che spiega: "Pur non trattandosi di un’ondata di calore eccezionale, sarà comunque la prima significativa della stagione con valori diffusamente oltre i 30 gradi sulle aree interne". Obiettivo principale, "saranno inizialmente le regioni centro-settentrionali, mentre il Sud rimarrà ai margini con caldo meno intenso ma clima comunque pienamente estivo". Sulle regioni meridionali, "il caldo si farà sentire soprattutto la prossima settimana, mentre nel weekend il clima potrà mantenersi a tratti persino fresco e ventilato, specie lungo le coste, grazie a residue correnti settentrionali che potranno anche innescare isolati temporali pomeridiani sulle aree interne".