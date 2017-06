METEO: 3BMETEO, CALDO AFRICANO IN ARRIVO, PICCO DA MARTEDì PROSSIMO (2)

10 giugno 2017- 17:34

(AdnKronos) - L'esperto sottolinea che "l'apice di questa fase calda sarà raggiunto nella prossima settimana, quando sulle aree interne del Centronord si potranno raggiungere punte di 35-36 gradi, in particolare sulla Valpadana dove non si esclude qualche picco vicino ai 37-38 gradi entro mercoledì prossimo", mentre "le coste saranno decisamente più mitigate dalle brezze marine". Le regioni più 'bollenti' saranno Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna. Tra le città più calde segnaliamo Milano, Torino, Brescia, Verona, Bolzano, Aosta, Firenze, Grosseto, Terni, Perugia, Frosinone, Benevento, Nuoro, che potranno raggiungere i 33-34 gradi, ma le città emiliane potranno sfiorare anche i 36-37 gradi specie a metà della prossima settimana. Al Sud invece si spazierà tra i 25-27 gradi dei settori costieri ai 30-32 gradi della aree interne fino a martedì, poi caldo in aumento anche su queste regioni."Ad oggi - conclude Ferrara - è difficile stabilire con precisione quanto potrebbe durare questa ondata di calore". Ci sono "discrete possibilità che il caldo inizi a smorzarsi seppur parzialmente al Nord da giovedì prossimo, al prezzo di qualche acquazzone o temporale in primis su Alpi e Prealpi, ma isolati non esclusi anche sulla Valpadana". E "dopo metà mese, il caldo potrebbe attenuarsi anche lungo i versanti orientali della Penisola, per rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali".