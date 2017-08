METEO: A MILANO DUE GIORNI DA 'BOLLINO ROSSO', ATTIVO NUMERO VERDE COMUNE

1 agosto 2017- 14:48

Milano, 1 ago. (AdnKronos) - Il Comune di Milano avverte: con la giornata di domani, iniziano 48 ore da bollino rosso in città, con temperature sopra i 35 gradi. In pianura, spiega il bollettino dell'Arpa, giovedì saranno toccati i 40 gradi. Per un primo temporale con abbassamento di temperature bisognerà aspettare fino a domenica. L'afa dei prossimi giorni potrebbe indebolire persone anziani e con disabilità: per questo, il Comune ha intensificato il monitoraggio sui soggetti fragili della popolazione che a causa della non autosufficienza e in mancanza di familiari e vicini di casa potrebbero trovarsi in difficoltà. Il numero verde gratuito per le difficoltà di questi giorni sarà 800.777.888, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 19. Al numero verde si possono chiedere interventi di assistenza domiciliare tra cui pasti a domicilio, accompagnamento per visite mediche, spesa e altre piccole commissioni, aiuto domestico, igiene personale e della casa. Molti anziani chiedono anche di poter vedere qualcuno per non rimenare soli. Sono stati più di 4.200 gli interventi finora e quasi 2.700 i pasti consegnati a domicilio.L'assessore alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino, fa un appello: "Chiediamo la collaborazione di tutti i milanesi nel segnalare anziani e persone con disabilità che vivendo da sole potrebbero avere bisogno. Il nostro numero verde è sempre attivo per fornire assistenza a chi necessita di un sostegno in mancanza di familiari, vicini di casa o della badante via per le vacanze".