29 dicembre 2018- 12:55 Meteo: Arpa, fine d'anno soleggiata in Lombardia

Milano, 29 dic. (AdnKronos) - Fine dell'anno soleggiata in Lombardia. Le temperature degli ultimi giorni del 2019 sono in rialzo sulla regione, secondo il bollettino meteo dell'Arpa, senza piogge previste. Lunedì è atteso "qualche passaggio di nubi ad alta quota, in un contesto ancora prevalentemente soleggiato, con temperature massime in flessione sulla pianura occidentale, stazionarie o in leggero rialzo altrove". Martedì il cielo sarà ancora poco nuvoloso, con nebbia tra notte e mattina sulla pianura. Domani sono previste deboli nevicate o nevischio possibili sui crinali alpini di confine e l'Alta Valtellina, ma con accumuli nulli o irrisori. Le minime saranno intorno agli 0-4 gradi in pianura, le massime tra 6 e 12 gradi, con venti in montagna tra moderati e forti.