8 giugno 2019- 12:59 Meteo: Arpa, in Lombardia arriva tempo instabile da lunedì

Milano, 8 giu. (AdnKronos) - Cambio di marcia del meteo in Lombardia. Fino almeno alla metà della prossima settimana un flusso in quota da sudovest renderà il tempo sempre più instabile, con rovesci e temporali, da domenica sera fino a mercoledì. In pianura, sottolinea il bollettino meteo dell'Arpa, i fenomeni saranno meno probabili seppur possibili, specie tra lunedì e martedì. Le temperature restano su valori pienamente estivi a tutte le quote: domani le minime saranno comprese tra 17 e 20 gradi, le massime tra 28 e 30 gradi.