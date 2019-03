2 marzo 2019- 15:40 Meteo: Arpa, in Lombardia nuvole e temperature superiori alla norma

Milano, 2 mar. (AdnKronos) - Qualche nuvola domani e una debole perturbazione lunedì, con annuvolamenti diffusi e piogge deboli. Martedì e mercoledì, invece, correnti occidentali in quota porteranno nuvolosità variabile ma cielo tuttalpiù sereno. Sono le previsioni del bollettino meteo dell'Arpa per la Lombardia, che segnala, in generale, temperature sensibilmente superiori alla norma del periodo nel fine settimana, in leggero calo da lunedì.Domani il cielo sarà ovunque sereno o a tratti velato, con probabili nebbie sulla Bassa Pianura, in particolare sul mantovano. In Pianura, minime tra 0 e 5 gradi, massime tra 17 e 21 gradi. Lunedì il cielo sarà nuvoloso e coperto ovunque, soprattutto a metà giornata, con deboli piogge la mattina e più intense nel pomeriggio. Da martedì torna il sereno.