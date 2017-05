METEO: ARPA, IN LOMBARDIA WEEKEND ALL'INSEGNA DELL'INSTABILITà

6 maggio 2017- 17:48

Milano, 6 mag. (AdnKronos) - Una veloce perturbazione è in transito nel pomeriggio di oggi sulla Lombardia con precipitazioni diffuse, più intense sui settori meridionali. Per domani e lunedì due gocce fredde in quota transiteranno sulla Lombardia mantenendo condizioni di variabilità e una lieve instabilità. Queste le principali indicazioni contenute nel bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia.Martedì prossimo ancora correnti fresche da nord in contesto di variabilità, seguite da un debole promontorio di alta pressione. Nella serata di mercoledì 10, rotazione delle correnti in quota da sudovest via via più miti e umide.