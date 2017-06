METEO: ARPA LOMBARDIA, OGGI ULTIMI TEMPORALI, DA DOMANI MIGLIORA

6 giugno 2017- 14:37

Milano, 6 giu. (AdnKronos) - Rovesci e temporali in Lombardia ancora per oggi, ma da domani il tempo migliora e resta stabile a lungo. A riportarlo in una nota è l'Arpa Lombardia, spiegando che con oggi si chiude "questa lunga fase di tempo perturbato". Per il pomeriggio , "sono previsti temporali localmente intensi o molto intensi anche sulle zone pianeggianti, accompagnati da forti raffiche di vento e grandine di piccole o medie dimensioni". Da domani "tempo più stabile con ampi rasserenamenti e, nel fine settimana, ritorno dell’anticiclone e temperature in netto aumento".