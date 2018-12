17 dicembre 2018- 16:04 Meteo: cielo coperto in Lombardia nei prossimi giorni, minime intorno allo zero

Milano, 17 dic. (AdnKronos) - Tempo stabile in Lombardia, con estesa foschia in pianura nei prossimi giorni. Tra mercoledì e giovedì, secondo il bollettino dell'Arpa, è atteso il transito di una nuova perturbazione atlantica, con deboli precipitazioni diffuse e possibili nevicate anche a basse quote. Da venerdì lento miglioramento per l'instaurarsi di un flusso nordoccidentale in quota, con tempo ancora a tratti perturbato sulle Alpi.Domani il cielo sarà molto nuvoloso o coperto ovunque dalla notte, con minime stazionarie o in lieve aumento, intorno a zero gradi, e massime stazionarie o in lieve calo intorno a 3 gradi.