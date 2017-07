METEO: CIELO SERENO IN LOMBARDIA, SABATO POSSIBILI ROVESCI

25 luglio 2017- 17:44

Milano, 25 lug. (AdnKronos) - Tempo variabile in Lombardia nei prossimi giorni, con prevalenza di sole e vento da nordovest. Domani, rileva l'Arpa, il cielo sarà sereno, con brevi annuvolamenti al primo mattino: le minime sono in calo, massime in lieve aumento, tra 27 e 31 gradi. Giovedì sereno, con minime sui 16 gradi e massime intorno a 30; venerdì non cambia il quadro. Sabato e domenica è attesa invece nuvolosità variabile sui settori occidentali e settentrionali, con possibilità di rovesci sparsi, in particolare sabato; altrove poco nuvoloso con annuvolamenti sparsi. Temperature stazionarie.