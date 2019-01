2 gennaio 2019- 20:20 Meteo: in Lombardia calano temperature, da venerdì gelate diffuse

Milano, 2 gen. (AdnKronos) - In Lombardia, l'inizio del 2019 sarà caratterizzato da bel tempo e freddo. Secondo il bollettino meteo diffuso da Arpa regionale, correnti settentrionali stabili interessano l'arco alpino da oggi e almeno fino a lunedì prossimo, portando tempo soleggiato e senza precipitazioni su quasi tutta la regione salvo temporanei annuvolamenti e deboli nevicate sui rilievi settentrionali di confine. Oggi l'interazione del flusso con l'orografia determinerà rinforzi del vento da nord anche in pianura, con temporaneo aumento delle temperature. Domani l'ingresso di aria più fredda in quota porterà un generale calo delle temperature anche in pianura, con gelate diffuse in particolare nella mattina di venerdì. Sabato e domenica stabile con possibile temporaneo rinforzo del vento e temperature in lieve aumento.