METEO: IN LOMBARDIA CIELO COPERTO FINO A SABATO, POI SCHIARITE

13 dicembre 2017- 14:29

Milano, 13 dic. (AdnKronos) - Giornate di nubi e cielo coperto in Lombardia nei prossimi giorni, ma nessun fenomeno di rilievo dal punto di vista delle precipitazioni. Da venerdì notte, spiega il bollettino meteo dell'Arpa, arriverà un rapido miglioramento con ingresso di aria fredda da nord che porterà un sensibile calo termico in quota e, a seguire, anche in pianura.Domani, è attesa una nuvolosità compatta e nebbie diffuse al mattino sulla pianura, con ampie schiarite sui rilievi nel pomeriggio. In pianura, le minime sono comprese tra -1 e 3 gradi, le massime tra 3 e 8 gradi. Venerdì ancora coperto, con qualche debole pioggia in pianura. Le massime sono in lieve calo a 7 gradi, minime a 2 gradi.