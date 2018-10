13 ottobre 2018- 15:14 Meteo: in Lombardia condizioni di stabilità anche per i prossimi giorni

Milano, 13 ott. (AdnKronos) - In Lombardia le condizioni del tempo si mantengono prevalentemente stabili e asciutte, ad eccezione di deboli e locali precipitazioni concentrate nel fine settimana sui rilievi alpini e prealpini. Secondo il bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia, non sono previste variazioni di particolare rilievo per i giorni a seguire. I venti rimangono generalmente deboli in pianura; le temperature minime e massime risulteranno in lieve calo per la giornata di domani.