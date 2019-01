17 gennaio 2019- 15:24 Meteo: in Lombardia condizioni in miglioramento e temperature in calo

Milano, 17 gen. (AdnKronos) - Il transito a nord della barriera alpina di una saccatura di origine nordatlantica verso l'Europa orientale, in Lombardia, favorisce per la giornata odierna deboli precipitazioni sparse, in esaurimento ovunque dalla serata. Da venerdì passaggio a condizioni asciutte sulla regione con ingresso di aria più fredda in quota che determinerà un abbassamento della quota dello zero termico. Queste le previsioni contenute nel bollettino meteo diffuso da Arpa regionale.Per l'inizio della prossima settimana, possibili deboli precipitazioni in concomitanza dell'approfondimento sul Tirreno di un minimo depressionario.