METEO: IN LOMBARDIA DA DOMANI TEMPO STABILE E TEMPERATURE IN AUMENTO

1 luglio 2017- 15:03

Milano, 1 lug. (AdnKronos) - Dopo un sabato leggermente instabile, a causa del transito sul Nord Italia dell'asse dell'ampia saccatura che da più giorni interessa gran parte dell'Europa, da domani l'alta pressione atlantica in rimonta con correnti in quota in rotazione da nordovest porteranno tempo decisamente più stabile, ben soleggiato e via via più caldo almeno fino a mercoledì. E' quanto prevede Arpa Lombardia. Domenica dunque generalmente soleggiato con passaggio di nuvolosità irregolare durante le ore centrali della giornata specie su Alpi, Prealpi e settori orientali. Addensamenti lungo la cresta di confine. Precipitazioni generalmente assenti anche se non è del tutto escluso qualche breve rovescio sui settori orientali nel pomeriggio. Temperature in aumento con minime in pianura tra i 13 e i 17 gradi e le massime tra i 26 e i 29. Situazioni simili per lunedì e martedì, mentre nella giornata di mercoledì è possibile qualche isolato temporale nel pomeriggio sulle Alpi con temperature in ulteriore aumento e più afa in Pianura.