METEO: IN LOMBARDIA INSTABILITà E TEMPERATURE IN CALO A FINE SETTIMANA

31 maggio 2017- 17:19

Milano, 31 mag. (AdnKronos) - Una zona di alta pressione sormontata da aria piuttosto calda in quota garantisce bel tempo e temperature estive ancora per qualche giorno, ma tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima è prevista instabilità con temperature in deciso calo. Queste le previsioni del tempo sulla Lombardia, contenute nel bollettino meteo diffuso da Arpa regionale. Tra giovedì e venerdì prossimi, un lieve cedimento dell'alta pressione determinerà il transito di aria più fresca in quota. Sabato nuova rimonta dell'alta pressione seguita da un probabile passaggio instabile nelle giornate di domenica e lunedì quando si avvertirà un deciso calo delle temperature su tutta la regione.