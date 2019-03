15 marzo 2019- 14:46 Meteo: in Lombardia nevicate su arco alpino e venti forti, sole nel weekend

Milano, 15 mar. (AdnKronos) - Un flusso settentrionale intenso porta in Lombardia deboli nevicate sull'arco alpino e venti a tratti forti. Dal pomeriggio di oggi, però, una progressiva rotazione da ovest del flusso in quota determinerà tempo stabile e prevalentemente soleggiato fino al mattino di domenica. Queste le previsioni contenute nel bollettino meteo diffuso da Arpa regionale.Da domenica è attesa la discesa di una perturbazione atlantica che porterà le prime precipitazioni già nel pomeriggio, con fenomeni più diffusi lunedì. Nei giorni successivi qualche nube e temperature in calo ma senza precipitazioni significative.