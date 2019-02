26 febbraio 2019- 16:41 Meteo: in Lombardia nuvole in arrivo tra giovedì e venerdì

Milano, 26 feb. (AdnKronos) - Da oggi e fino al mattino di giovedì una struttura anticiclonica porta sulla Lombardia correnti asciutte dai quadranti settentrionali: in generale sereno o poco nuvoloso eccetto qualche nube in transito, precipitazioni assenti, temperature stazionarie. Queste le indicazioni contenute nel bollettino meteo di Arpa regionale.Tra giovedì e venerdì prossimi, invece, è atteso il passaggio di un impulso freddo in quota con momentaneo aumento della nuvolosità, ma bassa possibilità di precipitazioni. E per il weekend, correnti prevalentemente dai quadranti occidentali con tempo ancora stabile, ma a tratti nuvoloso.