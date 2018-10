8 ottobre 2018- 11:50 Meteo: in Lombardia permane il sereno, da mercoledì lieve perturbazione

Milano, 8 ott. (AdnKronos) - Fino a martedì sulla Lombardia permangono condizioni di tempo buono, seppur con nuvolosità variabile specie tra la notte e il mattino per la formazione di nubi basse. Tra mercoledì sera e giovedì una bassa pressione centrata tra Spagna e Francia risalirà verso Nord lambendo il Nord Italia, ma con effetti ad oggi piuttosto scarsi sulla Lombardia. In seguito aumento della pressione e possibile ritorno a condizioni di stabilità. Queste le previsioni contenute nel bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore.Le temperature si manterranno stazionarie su valori superiori alle medie del periodo. Massime in pianura tra 23 e 26 gradi. Zero termico a circa 3200 metri.