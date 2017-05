METEO: IN LOMBARDIA PERSISTE INSTABILITà, CIELO SERENO FINO A MERCOLEDì

15 maggio 2017- 14:19

Milano, 15 mag. (AdnKronos) - Sulla Lombardia, per oggi, ancora instabilità, specie sui settori centro-orientali, ma domani il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso con temperature in aumento fino a mercoledì. Queste le previsioni meteo di Arpa Lombardia.A partire dal prossimo giovedì, locale instabilità dal pomeriggio sui settori occidentali per l'avvicinamento di una perturbazione che interesserà la Lombardia tra venerdì e sabato. Temperature massime in lieve calo giovedì, in forte calo da venerdì.