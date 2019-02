9 febbraio 2019- 12:08 Meteo: in Lombardia perturbazione in arrivo domani, ma da lunedì migliora

Milano, 9 feb. (AdnKronos) - Un debole flusso occidentale precede l'approssimarsi di una veloce perturbazione atlantica, la cui parte più attiva interesserà la Lombardia nella seconda parte di domani, con precipitazioni diffuse. Queste le indicazioni contenute nel bollettino meteo di Arpa Lombardia per le prossime ore.La perturbazione avrà tuttavia vita breve, dal momento che già da lunedì è atteso l'allontanamento dell'asse di saccatura con un rapido miglioramento, salvo residue nevicate sulle Alpi di confine, venti in rinforzo ovunque con breve episodio di foehn possibile in pianura. Da martedì 12 condizioni prevalentemente stabili e soleggiate con temperature in calo specie nei valori minimi.