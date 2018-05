8 maggio 2018- 15:35 Meteo: in Lombardia perturbazione in arrivo nel weekend

Milano, 8 mag. (AdnKronos) - In Lombardia tempo soleggiato e caldo tra oggi e domani, ma con forte variabilità a partire da stasera per il passaggio di un nucleo di aria instabile da nordest. Queste le indicazioni contenute nel bollettino meteo di Arpa regionale, per le prossime ore.Giovedì graduale passaggio a correnti occidentali ondulate: sulla regione insisterà nuvolosità irregolare e variabile, con rovesci o temporali su Alpi e Prealpi e temperature massime in rialzo. Venerdì prevalentemente soleggiato, ma con instabilità locale sui settori occidentali. Sabato e domenica tempo ovunque perturbato con temperature in calo per l'arrivo di un'ampia area depressionaria dal Nord Atlantico.