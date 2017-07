METEO: IN LOMBARDIA PIOGGE IN ARRIVO SUI RILIEVI

18 luglio 2017- 13:44

Milano, 18 lug. (AdnKronos) - Sole e temperature in aumento, con qualche pioggia in arrivo sui rilievi. Queste le previsioni del tempo per le prossime ore in Lombardia.Secondo il bollettino meteo diffuso da Arpa regionale, oggi e domani le condizioni si manterranno generalmente stabili e asciutte con temperature massime in lieve rialzo in pianura. In seguito, l'afflusso di aria più umida dai quadranti sudoccidentali, associato alla formazione di un ampio nucleo depressionario sulla Gran Bretagna, determinerà condizioni di maggiore variabilità specialmente sui rilievi alpini e prealpini, con precipitazioni diffuse tra giovedì e venerdì. Per venerdì, possibili deboli rovesci anche sui settori di pianura, mentre per il fine settimana le condizioni saranno in miglioramento.