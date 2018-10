3 ottobre 2018- 21:03 Meteo: in Lombardia sereno fino a venerdì, poi perturbazione in arrivo

Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Un'area di alta pressione sull'Europa occidentale determina sul Nord Italia un flusso stabile dai quadranti nordoccidentali; in Lombardia da oggi e fino al mattino di venerdì il tempo si manterrà prevalentemente sereno, senza precipitazioni, con temperature nella norma del periodo. Queste le previsioni contenute nel bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore.Dal pomeriggio di venerdì, il cedimento della struttura anticiclonica per l'avvicinamento di una perturbazione atlantica permetterà il riavvicinamento di un minimo in progressiva attenuazione sul Mediterraneo meridionale: per la giornata di sabato è attesa nuvolosità diffusa e deboli precipitazioni sparse; tra domenica e lunedì la saccatura atlantica genererà un minimo secondario, dall'evoluzione ancora incerta, che porterà tempo perturbato almeno fino a martedì.