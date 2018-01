METEO: IN LOMBARDIA SOLE FINO A DOMANI, DA DOMENICA NUVOLE

12 gennaio 2018- 13:18

Milano, 12 gen. (AdnKronos) - Sole oggi e domani in Lombardia, mentre da domenica nuvolosità in arrivo sulla regione. Secondo il bollettino di Arpa Lombardia, la giornata di oggi sarà in prevalenza poco nuvolosa con foschie o locali banchi di nebbia sulle pianure in serata. Precipitazioni assenti e temperature massime in pianura tra 8 e 11 °C. Zero termico attorno a 1500 metri. Per domani è prevista ancora una giornata di sole, mentre da domenica, in serata in particolare, nuvolosità in aumento. Possibili precipitazioni deboli o molto deboli in serata a ridosso dei rilievi prealpini. Limite neve oltre 600 metri circa. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento e massime in calo. In Pianura minime intorno a 1°C, massime intorno a 7°C.