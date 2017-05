METEO: IN LOMBARDIA SOLE FINO A METà PROSSIMA SETTIMANA

27 maggio 2017- 12:35

Milano, 27 mag. (AdnKronos) - La presenza di una vasta area di alta pressione garantisce alla Lombardia giornate soleggiate e temperature che raggiungono valori estivi fino a metà settimana prossima. Precipitazioni assenti in pianura, mentre in montagna è possibile che si sviluppi qualche rovescio pomeridiano legato al ciclo diurno, specialmente su Alpi e Prealpi orientali. Da metà settimana è atteso un graduale cedimento dell'alta pressione, con aumento della probabilità di precipitazioni sui rilievi e un lieve calo delle temperature su tutto il territorio. Tra mercoledì e giovedì aumento della nuvolosità su tutti i settori, ma soprattutto su Alpi e e Prealpi. Bassa probabilità di precipitazioni in pianura, mentre sui rilievi, ed in particolare sulle zone settentrionali ed orientali delle Alpi, sono possibili rovesci e qualche temporale. Temperature massime in leggero calo. Ventilazione debole o a tratti moderata in prevalenza da ovest-sudovest.