25 febbraio 2019- 15:46 Meteo: in Lombardia sole tutta la settimana, venerdì veloce perturbazione

Milano, 25 feb. (AdnKronos) - Sole e temperature gradevoli per tutta la settimana in Lombardia, ad eccezione di una veloce perturbazione, attesa per la giornata di venerdì. Secondo le previsioni del bollettino meteo di Arpa regionale, fino a metà settimana le condizioni del tempo si manterranno stabili per la presenza di un promontorio anticiclonico che andrà a consolidarsi su gran parte dell'Europa centro-occidentale. Venerdì non è escluso un rapido temporaneo peggioramento del tempo con nuvolosità estesa e precipitazioni diffuse. Già sabato, tuttavia, è previsto il ritorno a condizioni soleggiate.