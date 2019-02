4 febbraio 2019- 15:53 Meteo: in Lombardia soleggiato per gran parte della settimana

Milano, 4 feb. (AdnKronos) - La graduale espansione di un'area di alta pressione sull'Europa occidentale favorisce sul nord Italia condizioni stabili, prive di precipitazioni e prevalentemente soleggiate fino alla prima parte di giovedì 8. Queste le indicazioni del bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore.Un aumento della nuvolosità, associato al transito di una depressione a nord delle Alpi, è atteso per la parte finale della settimana. Tuttavia non sono previsti effetti al suolo in termini di precipitazioni. Le temperature minime subiranno un calo per la giornata di domani; massime senza variazioni di particolare rilievo per i giorni a seguire.