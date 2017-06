METEO: IN LOMBARDIA TEMPERATURE FINO A 35 GRADI, MA DA GIOVEDì INSTABILITà

12 giugno 2017- 14:32

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - Sulla Lombardia insiste, tra oggi e domani, una ampia struttura anticiclonica posizionata sul bacino del Mediterraneo che favorirà un aumento dei valori massimi di temperatura sui settori di pianura. Tra mercoledì e giovedì prossimi, però, il parziale cedimento dell'alta pressione e l'ingresso di aria più fresca in quota dai quadranti settentrionali determinerà condizioni instabili, con precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale diffuse sulla Lombardia e un lieve calo dei valori massimi di temperatura. Queste le previsioni per la Lombardia contenute nel bollettino meteo di Arpa regionale.Per oggi, il tempo si manterrà ovunque sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti irregolari tra pomeriggio e sera sui rilievi alpini. Precipitazioni assenti salvo possibili, poco probabili, locali rovesci nel pomeriggio sui rilievi centro orientali. Temperature massime in pianura tra 32 e 35 gradi.