METEO: IN LOMBARDIA TEMPERATURE IN AUMENTO FINO A 34 GRADI

10 giugno 2017- 17:25

Milano, 10 giu. (AdnKronos) - In Lombardia temperature in graduale aumento fino a superare i 30 gradi. Queste le indicazioni di Arpa regionale che ha diffuso il bollettino meteo.In queste ore una struttura di alta pressione posizionata sull'Europa occidentale favorisce condizioni stabili e soleggiate, con precipitazioni assenti in pianura, deboli e locali a carattere di rovescio sulla fascia alpina e prealpina a partire da lunedì prossimo. Dalla prossima settimana, specialmente per i primi giorni, le temperature massime subiranno un aumento con valori in pianura fino a circa 34 gradi e un graduale aumento del disagio da calore.