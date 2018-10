29 ottobre 2018- 11:55 Meteo: in Lombardia tempo perturbato tutta la settimana

Milano, 29 ott. (AdnKronos) - Una vasta area depressionaria interessa il continente europeo per tutta la settimana determinando sulla Lombardia tempo a tratti perturbato. In particolare, secondo le previsioni di Arpa regionale, lunedì piogge diffuse, localmente anche abbondanti con vento forte orientale o meridionale. Martedì e per gran parte di mercoledì relativo miglioramento con precipitazioni deboli per lo più sulle zone montane. Nuovo passaggio perturbato con precipitazioni diffuse tra la sera di mercoledì e giovedì. Precipitazioni residue venerdì, poco probabili nel fine settimana. Temperature massime nella norma, minime leggermente superiori.Oggi in particolare ovunque molto nuvoloso o coperto; in serata possibile riduzione della copertura, specie sulle zone centrali ed orientali. Su Alpi e Prealpi precipitazioni moderate o localmente forti, insistenti per gran parte della giornata; altrove discontinue, da deboli a moderate, localmente forti sull'Alta Pianura. In generale attenuazione o esaurimento in serata. Limite neve oltre 2200m, in abbassamento in serata fino a circa 1500m. Temperature massime in Pianura tra 15 e 18°C. Zero termico intorno a 2800 metri, in abbassamento in serata fino a circa 2000. Venti in Pianura moderati o forti da est o sudest; in montagna moderati o forti da sud o sudest.Domani, su Alpi e Prealpi in prevalenza molto nuvoloso o coperto, su pianura e Oltrepò Pavese velato o al più variabile, con schiarite più probabili dal tardo pomeriggio. Precipitazioni su Alpi e Prealpi deboli, nella notte diffuse poi dal mattino sparse, possibili durante tutta la giornata ma sempre meno frequenti; su Pianura e Appennino assenti o molto deboli occasionali. Limite neve tra 1200 e 1500 metri. Temperature minime in leggero o moderato calo, massime stazionarie o in lieve calo; in Pianura minime tra 10 e 12°C, massime tra 15 e 18 °C. Zero termico: intorno a 1500 metri.