28 dicembre 2018- 12:40 Meteo: in Lombardia tempo stabile fino a fine anno

Milano, 28 dic. (AdnKronos) - In Lombardia tempo stabile fino alla fine dell'anno. Secondo il bollettino meteo diffuso da Arpa regionale, per tutto il periodo la regione sarà interessata da un regime di correnti dai quadranti settentrionali, inizialmente deboli, in rinforzo da domenica 30 dicembre. Tale regime favorirà tempo stabile: assenza di precipitazioni, buon soleggiamento, temperature nella norma o leggermente superiori, più miti in montagna (sotto i duemila metri) rispetto alla Pianura dove fino al primo mattino di domenica saranno ancora frequenti le nebbie.