19 febbraio 2019- 14:03 Meteo: in Lombardia tempo stabile per tutta la settimana

Milano, 19 feb. (AdnKronos) - Condizioni di stabilità per tutta la settimana, in Lombardia. Secondo il bollettino meteo diffuso da Arpa regionale, la presenza di un'area di alta pressione tra il bacino del Mediterraneo e parte dell'Europa occidentale determinerà giornate in prevalenza soleggiate, con possibili nebbie o foschie nelle ore più fredde sulle pianure. Tra venerdì e sabato il flusso in quota, seppur in un contesto di stabilità, si disporrà da nordest determinando un aumento della ventilazione in particolare in montagna. Temperature massime in pianura tra 13 e 16 gradi; zero termico intorno a 2400 metri.