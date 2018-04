26 aprile 2018- 13:50 Meteo: in Lombardia weekend con instabilità, possibili precipitazioni

Milano, 26 apr. (AdnKronos) - Condizioni generalmente asciutte e poco nuvolose sulla Lombardia, in queste ore, ad eccezione di deboli possibili precipitazioni sui rilievi orientali in arrivo nella serata. Dalla giornata di venerdì e per il fine settimana, il graduale approfondimento di una ampia saccatura di origine nordatlantica favorirà condizioni via via più instabili, con precipitazioni dapprima deboli sui rilievi alpini e prealpini, quindi in intensificazione ed estensione anche ai settori di pianura dalla seconda parte della giornata di sabato e nella giornata di domenica. Queste le previsioni contenute nel bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia.Per l'inizio della prossima settimana, le temperature potrebbero subire un lieve calo in pianura.