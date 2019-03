8 marzo 2019- 20:35 Meteo: in Lombardia weekend di sole, da lunedì nuovo calo temperature

Milano, 8 mar. (AdnKronos) - Sulla Lombardia il tempo è in miglioramento per lo spostamento verso est della perturbazione che ieri ha portato piogge e nevicate diffuse sulle Alpi. Secondo il bollettino meteo diffuso da Arpa regionale, domani e domenica le correnti si disporranno da occidente risultando miti e in prevalenza asciutte su tutto il territorio. Da lunedì prossimo, aria di origine artica si addosserà all'arco alpino sui versanti esteri, provocando un temporaneo peggioramento sulle Alpi con afflusso di aria via via più fredda e un conseguente calo termico. Probabili venti di Foehn in pianura.