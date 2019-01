18 gennaio 2019- 12:16 Meteo: in Lombardia weekend di sole, ma temperature in ulteriore calo

Milano, 18 gen. (AdnKronos) - Weekend di sole in arrivo in Lombardia. Secondo il bollettino meteo diffuso da Arpa regionale, la perturbazione atlantica che ha portato instabilità sulla regione è in allontanamento verso est, con un generale miglioramento e temporaneo rinforzo dei venti. Per domani atteso transito di nubi e ingresso di aria più fredda in quota, con venti in attenuazione ovunque. Domenica 20 e lunedì 21, prevalenza di sole, foschie dense o locali nebbie al mattino sulla bassa pianura e temperature in generale calo, più marcato nei valori minimi.