14 marzo 2019- 14:17 Meteo: in Lombardia weekend di sole, poi graduale peggioramento

Milano, 14 mar. (AdnKronos) - Weekend di sole in Lombardia, con condizioni di graduale peggioramento dall'inizio della prossima settimana. Queste le previsioni contenute nel bollettino meteo diffuso da Arpa regionale per le prossime ore.Dal pomeriggio di oggi, le condizioni si faranno via via più instabili sui rilievi alpini e prealpini, con deboli precipitazioni diffuse che andranno ad attenuarsi e gradualmente ad esaurirsi dalla tarda mattinata di domani, in concomitanza con l'espansione di una area di alta pressione con afflusso di aria più mite in quota. Sabato giornata stabile e soleggiata, quindi dalla mattinata di domenica e per inizio della prossima settimana condizioni meteo in graduale peggioramento, associate al transito sull'Europa centrale di una ampia area depressionaria, con temperature massime in calo in pianura e precipitazioni possibili diffuse.