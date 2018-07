12 luglio 2018- 16:10 Meteo: in Lombardia weekend di tempo instabile

Milano, 12 lug. (AdnKronos) - Weekend di instabilità in Lombardia, dove un flusso di umide correnti occidentali determina condizioni di spiccata variabilità con rovesci diffusi soprattutto lungo la fascia prealpina e brevi sconfinamenti anche sulla pianura. Secondo il bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia, per sabato 14 è attesa una parziale rimonta anticiclonica con prevalenza di sole e isolati rovesci di pioggia confinati per lo più ai rilievi. Domenica previsto l'avvicinamento di una saccatura atlantica con aumento dell'instabilità e tendenza a nuovo peggioramento tra pomeriggio e la sera, quando rovesci e temporali saranno possibili su tutta la regione. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, in pianura comprese tra 26 e 29 gradi centigradi. Zero termico intorno a 3800 metri. Venti in pianura moderati dai quadranti orientali, in attenuazione; in montagna deboli di direzione variabile.