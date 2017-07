METEO: LOMBARDIA, AFA ANCHE DOMANI, ATTESE PUNTE DI 38 GRADI IN PIANURA

8 luglio 2017- 15:25

Milano, 8 lug. (AdnKronos) - Afa in Lombardia fino alla mezzanotte di oggi, che domani sarà interrotta da qualche temporale su alpi e prealpi ma senza grande impatto sulle temperature, che restano molto alte, con punte fino a 38 gradi nella bassa pianura. Il clima si farà più fresco, stando al bollettino dell'Arpa, da lunedì, quando il cielo sarà nuvoloso ovunque, le massime scenderanno a 31 gradi e le minime a 21. Martedì possibili altri rovesci, con miglioramento delle condizioni climatiche in serata; da mercoledì soleggiato in pianura e bel tempo quasi ovunque.