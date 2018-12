10 dicembre 2018- 15:45 Meteo: Lombardia, domani soleggiato, calo temperature da mercoledì

Milano, 10 dic. (AdnKronos) - Una vasta area depressionaria insiste sul Mar Baltico veicolando correnti molto fredde di origine polare verso l'Europa Centrale e il Mediterraneo. Tuttavia la barriera delle Alpi non permette il transito di nubi e precipitazioni se non sui settori confinali più settentrionali. Sulla pianura il cielo si presenta sereno con ventilazione a tratti moderata e a carattere di Foehn. Domani ancora tempo soleggiato, da mercoledì aumento delle nubi e calo marcato dei valori termici.Domani, secondo il bollettino meteo dell'Arpa Lombardia, sereno su gran parte della regione eccetto annuvolamenti sui settori confinali alpini. Residue nevicate oltre gli 800-1000 metri su Alta Valchiavenna e Alta Valtellina. Temperature minime e massime in diffuso calo. In pianura minime tra 0 e 4 gradi, massime tra 9 e 12 gradi. Venti in pianura deboli di direzione variabile, in montagna forti da nord ma in attenuazione pomeridiana. Possibili locali gelate in pianura nelle prime ore della mattina.