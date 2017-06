METEO: LOMBARDIA, DOPO AFA ARRIVA IL FRESCO, DA MERCOLEDì PIOGGE DIFFUSE

24 giugno 2017- 16:09

Milano, 24 giu. (AdnKronos) - Nelle prossime ore l'alta pressione di origine africana presente sul Nord Italia comincerà a cedere a causa dell'arrivo di fresche correnti atlantiche, portando un po' di sollievo dall'afa in Lombardia. Secondo il bollettino dell'Arpa, per domani è atteso un passaggio temporalesco e un temporaneo calo delle temperature. La nuova settimana si confermerà inizialmente calda in pianura e instabile sui rilievi, mentre un calo termico più importante e piogge diffuse potrebbero arrivare da mercoledì in poi.Domani mattina, dunque, le nubi saranno in veloce e progressivo aumento su tutti i settori fino ad avere cielo da irregolarmente nuvoloso a coperto, con qualche rovescio. Dal pomeriggio, sono attese ampie schiarite a partire dai settori occidentali con un cielo in prevalenza stellato durante la sera. Le temperature minime oscilleranno tra 19 e 24 gradi, le massime tra 27 e 32. Lunedì in Lombardia ci sarà cielo sereno, con qualche nuvola nel pomeriggio e piogge possibili sulle province occidentali: fenomeni in estensione a tutta l'area alpina nel corso della successiva nottata. Massime di nuovo in rialzo, stazionarie martedì. Mercoledì arriverà un nuovo peggioramento con rovesci e temporali sparsi, ma temperature in calo. Giovedì, tempo variabile con piogge sparse e temperature in diminuzione.