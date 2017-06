METEO: LOMBARDIA, FINO A DOMANI INSTABILITà, DA DOMENICA SOLE

30 giugno 2017- 14:17

Milano, 30 giu. (AdnKronos) - Instabilità e piogge possibili fino a domani sera in Lombardia, per poi lasciare spazio, da domenica, alla rimonta dell'alta pressione con tempo più stabile, ben soleggiato e temperature in aumento.Domani, cielo sereno al mattino. Dal mezzogiorno nubi e piogge in arrivo su alpi prealpi e pianura. Minime in lieve calo a 14 gradi, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Domenica il tempo sarà soleggiato, con qualche nubi su alpi e prealpi orientali. In Pianura minime attorno a 16 gradi, massime attorno a 29 gradi. Sereno o poco nuvoloso il lunedì, soleggiato martedì e mercoledì con temperature in lieve aumento.