METEO: LOMBARDIA, FINO A VENERDì BEL TEMPO, DA SABATO AUMENTA NUVOLOSITà

15 febbraio 2018- 16:00

Milano, 15 feb. (AdnKronos) - Fino a venerdì tempo stabile e soleggiato in Lombardia grazie a correnti in quota dapprima settentrionali e poi occidentali via via più miti con temporaneo forte rialzo termico in montagna. Secondo ll servizio di regionale, da sabato il Nord Italia sarà marginalmente interessato da una fredda e blanda depressione centrata sull'Europa orientale con aumento delle nubi e la possibilità di qualche debole o debolissima precipitazione specie tra domenica e lunedì.