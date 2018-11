15 novembre 2018- 12:23 Meteo: Lombardia, in arrivo brusco abbassamento temperature minime

Milano, 15 nov. (AdnKronos) - In arrivo aria fredda, da domani, sulla Lombardia, con rinforzo dei venti e deboli precipitazioni su Prealpi e Nordovest. Sabato, riporta il bollettino Arpa, ancora un flusso orientale freddo, con neve oltre 800-1000 metri. La domenica il cielo sarà sereno, ma si assisterà a un forte calo delle temperature minime. Tra lunedì e martedì nuovo impulso debolmente perturbato da est con possibilità di neve a quote collinari o di alta pianura.Domani, il cielo sarà ancora molto nuvoloso o coperto. Le minime in pianura saranno tra 6 e 9 gradi, le massime tra 10 e 14 gradi.